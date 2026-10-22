Politico: Украина ожидает проблем на встречах по поводу вступления в Евросоюз

Официальный Киев рассчитывает дать старт переговорному треку о присоединении к Евросоюзу по двум финальным направлениям уже в декабре. На Украине опасаются блокировки процесса в 2027 году из-за электоральных кампаний в странах ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По заявлению украинского вице-премьера Всеволода Ченцова, для киевских властей принципиально важно разблокировать работу по всем шести тематическим кластерам в текущем году. Перенос сроков на следующий календарный период грозит непреодолимыми политическими сложностями.

Инсайдеры подчеркивают стремление Киева зафиксировать положительный вердикт на встрече Совета ЕС в середине декабря. Вместе с тем чиновники Еврокомиссии открыто признают, что утвержденная Брюсселем программа внутренних преобразований на Украине до сих пор не реализована в полном объеме.

Несогласованными остаются четвертый раздел, охватывающий транспортные артерии, климатические стандарты и энергетический комплекс, а также пятый блок, регулирующий агропромышленный сектор, рыболовство и параметры финансовой солидарности. Именно аграрные противоречия традиционно представляют собой наиболее чувствительную и трудноразрешимую проблему во взаимоотношениях Киева с европейскими партнерами.

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