Минпромторг: новых автопроизводителей до 2035 года в России не ожидается

Российский автопром сохранит нынешний состав производителей до 2035 года, новых игроков пока что не ожидается, сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григория Цыбу.

По его словам, после ухода из России зарубежных производителей главной задачей было сохранение отрасли, заводов и трудовых коллективов. Предприятия пришлось перезапускать. Задача по возвращению жизни на автозаводах была выполнена за три года. При этом в Минпромторге не ожидают появления новых автопроизводителей в России до 2035 года.

Эксперт отметил, что общий объем инвестиций в автопром России с 2022 года составил около 300 млрд рублей. Согласно принятой в конце лета стратегии развития автомобильной промышленности, в России рассчитывают производить 2,8 млн автомобилей в год к 2035 году.

Требования к локализации автомобилей будут ужесточаться каждый год, благодаря чему ожидается, что доля отечественных машин на рынке к 2035 году будет на уровне 80%. Программы льготного автокредитования и лизинга будут продолжены, заключил Цыба

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