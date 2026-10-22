Адвокат оценил срок для москвички, подозреваемой в убийстве бывшего парня

Адвокат Вадим Багатурия предположил, что москвичка может получить до девяти лет тюрьмы, если следствие докажет ее причастность к убийству бывшего парня с игровой зависимостью, сообщает NEWS.ru .

Правоохранители задержали бывшую девушку погибшего после обнаружения его тела с ножевым ранением в квартире на Нижегородской улице в Москве. Следователи возбудили уголовное дело.

«Я думаю, что (ред. — в деле о нападении с холодным оружием в Москве) речь идет о классическом убийстве на почве внезапно возникших личных неприязненных чувств, поэтому никакого снисхождения здесь не будет. С другой стороны, если подозреваемая заявит о суде присяжных по данному делу, а такая возможность существует, тогда она может получить послабление. В качестве аргументов могут выступить та же лудомания [погибшего экс-бойфренда] или какие-то другие обстоятельства. В таком случае, я думаю, она может получить где-то шесть-семь лет лишения свободы. Если же расследование будет складываться иным образом, то срок может составить около восьми-девяти лет», — сказал Багатурия.

По словам адвоката, подозреваемая вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных.

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