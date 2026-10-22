В Королеве завершают строительство перехода на станции «Подлипки-Дачные»

Новый пешеходный переход на станции «Подлипки-Дачные» в Королеве готов примерно на 70%. Основные работы рассчитывают закончить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Королева Игорь Трифонов 21 октября проверил ход строительства вместе с представителями министерства транспорта Подмосковья, Московской железной дороги и подрядчика. Участники осмотра обсудили сроки сдачи объекта. Основные строительно-монтажные работы уже завершены, готовность перехода составляет около 70%. Сейчас рабочие остекляют павильоны, обустраивают кровлю, устанавливают поручни и освещение.

Проект реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Для удобства и безопасности пассажиров в переходе установят три лифта для маломобильных граждан, видеонаблюдение и архитектурную подсветку с возможностью менять цвет. На прилегающей территории появятся скамейки, навесы, зеленые зоны и новые пешеходные дорожки.

По контракту строительство должны завершить в первом квартале 2027 года. Работы идут с опережением графика, поэтому основные работы рассчитывают закончить до конца 2026 года. Станция входит в ежедневные маршруты многих жителей, которые ездят на работу и учебу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.