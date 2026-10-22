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Аэропорт Краснодара сообщил о завершении проверок после жалоб на ожидание

В аэропорту Краснодара пассажиры международных рейсов покинули зону прилета после пограничного контроля. Ранее в Сети появились сообщения об ожидании более 10 часов, передает kubanpress.ru .

21 октября региональные Telegram-каналы и паблики сообщили, что около 60 россиян, прибывших из-за рубежа, не могут выйти из международного терминала аэропорта Пашковский. Среди них упоминались жители Крыма и других регионов, возвращавшиеся из туристических поездок и командировок.

Пресс-служба аэропорта не согласилась с определением «задержание» и объяснила ожидание прохождением необходимых процедур.

«Все пассажиры, ранее ожидавшие прохождения пограничного контроля в зоне прилета международных рейсов, завершили необходимые процедуры и покинули аэропорт», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Во время ожидания аэропорт организовал дежурство сотрудников медицинской службы. К вечеру 21 октября пассажиры покинули терминал. Конкретные причины длительного контроля в приведенном заявлении пресс-служба не назвала.

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