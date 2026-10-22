Под Кировом мальчик упал на металлический штырь, который проткнул его насквозь

В Кировской области врачи спасли 12-летнего мальчика, который упал на металлический штырь и получил слепое проникающее ранение всего туловища, сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел в одном из сел Уржумского района в начале октября. Во время игры ребенок упал с высоты своего роста и напоролся на металлический штырь, который проткнул его насквозь. Мальчика госпитализировали в Уржумскую ЦРБ.

Инородное тело прошло от паховой области, вдоль передней брюшной стенки, с проникновением в переднее средостение. Штырь остановился менее чем в одном сантиметре от перикарда. Он чудом не задел жизненно важные органы.

Оперировать пострадавшего нужно было незамедлительно. Хирурги извлекли инородный предмет и ушили рану. Благодаря совместным усилиям медиков и родителей мальчик прошел длительное лечение и восстановление, а все осложнения удалось преодолеть.

Хирург Дмитрий Голубев рассказал, что подобных случаев в его отделении ранее не было. Сейчас юный пациент находится в удовлетворительном состоянии, он выписан на амбулаторное наблюдение.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.