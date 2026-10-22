Тапки побеждают технику: что ждет Саудовскую Аравию в конфликте с йеменскими хуситами

Конфликт между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) вступил в новую, крайне опасную фазу, которая ставит под удар не только национальную безопасность королевства, но и его долгосрочные экономические амбиции. Подробности — в материале РИАМО.

Последнее обострение: «аэропорт за аэропорт» и наземная война

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Подобно конфликту на Украине, в войне Саудовской Аравии и ее союзников против хуситов есть два измерения: бои на земле и удары по тылам. Причем на каждом из этих фронтов дела у королевства за последнее время заметно ухудшились.

Удары по инфраструктуре

Начиная с октября 2026 года, хуситы существенно расширили географию и интенсивность своих атак. Ключевыми целями стали не только приграничные районы, но и глубокий тыл королевства. Наиболее резонансным стал удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По сообщениям в СМИ, в результате атаки погибли не менее 13 человек, а более 300 получили ранения, что сделало этот инцидент одним из самых смертоносных за последнее десятилетие. Аэропорт был вынужден приостановить работу.

Помимо аэропортов (включая объекты в Абхе, Джизане, Даммаме и Наджране), ударам подверглась критическая нефтяная инфраструктура. Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco, в том числе по штаб-квартире компании в Дахране. Эта стратегия является прямым ответом на действия саудовской коалиции: по заявлению представителей хуситов, их операции проводятся по принципу «аэропорт за аэропорт, порт за порт, блокада на блокаду».

Бои на территории Саудовской Аравии

Как сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка, по состоянию на 22 октября хуситские военные формирования вторглись уже на территорию Саудовской Аравии. Вначале они обратили в бегство т. н. «просаудовских прокси», которые удерживали узкую полосу на севере йеменской территории, а затем и прорвали оборону уже саудовских войск по направлению к городу Наджран (население около 300 тысяч человек). «С учетом того, что сам город находится буквально в 10 километрах от границы, вероятно он саудитами будет в скорости потерян. В том числе и потому, что здесь проживает родственное хуситам население (такие же шииты-зейдиты, только под саудовской оккупацией)», — отметил Подоляка.

Блогер напомнил, что до 1934 года эта территория принадлежала Йемену и была захвачена саудитами силой. «А потому для местного населения это, по сути, освободительная война от иноземной оккупации», — резюмировал блогер.

Реакция союзников: трещины в системе безопасности

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Столкнувшись с беспрецедентным давлением, Саудовская Аравия была вынуждена искать поддержки у союзников, однако реакция ключевых партнеров оказалась неоднородной и во многом отражает их собственные интересы.

США: отказ от прямой конфронтации

Самый чувствительный удар по ожиданиям Эр-Рияда нанес Вашингтон. Несмотря на десятилетия тесного военно-политического партнерства двух стран, администрация президента Дональда Трампа отказалась от прямого военного вмешательства. Сообщается, что наследный принц Мухаммед бин Салман дважды обращался к Трампу с просьбой нанести удары по позициям хуситов, но получил отказ. Вместо этого США ограничились предоставлением разведывательной информации и целеуказаний, а также объявили об эвакуации части дипломатического персонала и членов их семей из Саудовской Аравии, что было воспринято как сигнал о снижении приоритета защиты королевства для Вашингтона.

По мнению экспертов, причина кроется в изменении стратегических приоритетов США. Как отметил китайский аналитик Ли Цзысинь, «защита Саудовской Аравии не находится на первых строчках в списке стратегических приоритетов США»; Вашингтон сосредоточен на сдерживании Ирана и не желает открывать «второй фронт» в Йемене, особенно в преддверии выборов в Конгресс.

«Мекканский альянс»: Египет, Турция и Пакистан

На этом фоне активизировался так называемый «Мекканский оборонительный альянс», оформленный соглашением между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном в августе 2026 года. Согласно договору, вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех — пункт, который турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан охарактеризовал как «технически аналогичный» статье 5 НАТО. Впоследствии к альянсу проявил интерес Египет, которого Анкара называет «естественным партнером» в новой архитектуре безопасности.

Однако по мере развития конфликта стало очевидно, что поддержка союзников носит ограниченный и исключительно оборонительный характер. Это принципиальное уточнение, которое неоднократно подчеркивали все участники соглашения.

Египет выразил готовность оказать Саудовской Аравии поддержку, однако, по данным региональных СМИ, рассматривает ее исключительно в оборонительных рамках. Каир внимательно отслеживает эскалацию хуситских атак и всерьез оценивает возможность присоединения к «Мекканскому соглашению», но пока сохраняет осторожный подход, избегая принятия стороны в конфликте.

Пакистан подтвердил размещение своих военных сил на территории королевства, но министр иностранных дел Исхак Дар прямо охарактеризовал соглашение как «чисто оборонительное по своей природе» и подчеркнул , что оно не направлено против какой-либо конкретной страны. При этом Пакистан, будучи ядерной державой, не распространяет свою «ядерную гарантию» на Саудовскую Аравию и Турцию в рамках этого пакта.

Турция, как и Пакистан, настаивает на «чисто оборонительном характере» соглашения. Фидан особо отметил : «Нет общей угрозы, которую мы зафиксировали бы в письменном виде» — и добавил, что Иран не находится в «перекрестии» этого договора. Более того, турецкий министр подчеркнул, что альянс «не может иметь никаких конфликтов с какой-либо страной, если только не подвергнется нападению».

Таким образом, союзники готовы помочь Эр-Рияду в защите критической инфраструктуры и объектов, но категорически не готовы втягиваться в наземную войну в Йемене, что подтверждает ограниченность их поддержки.

Мнения экспертов: тупик на поле боя и экономические риски

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Оценки российских и международных аналитиков сходятся в том, что Саудовская Аравия оказалась в стратегическом тупике.

Военно-политический тупик

Российские эксперты скептически оценивают перспективы военного решения. Кирилл Семенов из Российского совета по международным делам считает, что путь полного подавления хуситов будет «очень долгим и рискованным», а ставка Эр-Рияда на стратегию максимального давления лишь усугубляет ситуацию.

Николай Плотников (Институт востоковедения РАН) полагает, что Саудовская Аравия не способна провести наземную наступательную операцию, а ее союзники по «Мекканскому соглашению» (Турция и Пакистан) «не очень горят втягиваться в вооруженный конфликт», поскольку «больше потеряют, нежели приобретут».

Сергей Балмасов (Институт Ближнего Востока) дает еще более жесткую оценку, заявляя, что США «по сути, слили» Саудовскую Аравию, оставив ее «один на один с Ираном и хуситами». Он также ставит под сомнение боеспособность саудовской армии, несмотря на дорогостоящие вооружения.

Международные аналитики, например, из Chatham House, указывают, что хуситы, извлекая уроки из предыдущих конфликтов, научились наносить «непропорциональный экономический и политический ущерб» даже ограниченными ударами, что нивелирует традиционное военное превосходство Саудовской Аравии.

Экономические перспективы: под угрозой «Видение-2030»

Военная эскалация напрямую подрывает амбициозную программу экономической трансформации «Видение-2030», главной целью которой является снижение зависимости от нефти и превращение королевства в центр туризма, технологий и финансов.

Прямой экономический ущерб: Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз для экономики Саудовской Аравии на 2026 год с роста в 1,7% до сокращения (падения) на 3,3%.

Бегство капитала и отмена мероприятий: Ключевые международные события, такие как «Давос в пустыне» (Future Investment Initiative), были отменены. Крупные арендаторы, включая МВФ, переведены на удаленную работу. Иностранные инвестиции резко сократились, что ставит под угрозу реализацию мегапроектов, таких как футуристический город Neom.

Риск-премия: Главный долгосрочный риск заключается в том, что инвесторы и страховые компании начнут рассматривать Саудовскую Аравию как «зону активного конфликта», что приведет к росту стоимости страхования и стоимости заимствований на годы вперед.

Саудовская Аравия на распутье: эскалация или компромисс с хуситами

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Саудовская Аравия оказалась в крайне сложном положении. Ее военная стратегия, основанная на превосходстве в воздухе и дорогостоящих системах ПВО, демонстрирует свою неэффективность против асимметричных действий хуситов. Политическая опора на США, которая десятилетиями была краеугольным камнем безопасности королевства, серьезно пошатнулась. Поддержка региональных союзников носит ограниченный и исключительно оборонительный характер.

В этих условиях Эр-Рияду предстоит сделать трудный выбор между дальнейшей, потенциально разрушительной эскалацией и поиском политического компромисса с хуситами, который неизбежно будет восприниматься как признак слабости. Однако именно этот путь, по мнению большинства экспертов, является единственным способом остановить экономическое кровотечение и сохранить шансы на реализацию «Видения-2030». В противном случае Саудовская Аравия рискует застрять в затяжном конфликте, который будет подрывать ее экономическую мощь и геополитическое влияние на протяжении многих лет.