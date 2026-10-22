Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков заявил, что европейцев выводят на протесты социальные проблемы, а не внешнее вмешательство, сообщает «Царьград» .

На встрече с журналистами 22 октября в Минске Варанков отметил, что европейские страны представляют ограничения массовых акций, комендантский час и силовой разгон как внутреннее дело и вынужденную меру.

«Но стоит похожим инструментам применяться в других государствах, риторика мгновенно меняется на противоположную. Причины нынешних протестов — стоимость жизни, жилищный вопрос, недофинансирование социальных услуг — весьма веские, идут изнутри и не инспирированы извне», — заявил он.

По словам Варанкова, во Франции погиб участник протеста и пострадали подростки. В Италии предусмотрена уголовная ответственность за несогласованные собрания, там задерживали несовершеннолетних. В Испании против демонстрантов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, в Португалии разгоняли палаточные городки и проводили аресты.

Представитель ведомства также заявил, что оборонные расходы растут быстрее социальных инвестиций, а объяснения этого угрозой с востока уже не находят отклика у населения.

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