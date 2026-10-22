Советники директора колледжа «Московия» проходят обучение в Санкт-Петербурге

сегодня в 16:52

Советники директора по воспитанию колледжа «Московия» из Домодедова Маргарита Коромыслова и Нино Новицкая проходят очный этап повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Маргарита Коромыслова и Нино Новицкая, советники директора по воспитанию и связям с общественными организациями Профессионального колледжа «Московия» городского округа Домодедово, проходят программу «Организация воспитательной работы с учетом отраслевой специфики образовательной программы СПО». Очный этап организован на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского.

Участники изучают методики воспитательной работы со студентами разных специальностей. Особое внимание уделяют развитию студенческих инициатив, организации внеучебной деятельности и формированию ценностных ориентиров.

В колледже отметили, что советники планируют применять полученные знания и практические инструменты для совершенствования воспитательной среды, поддержки студенческого самоуправления и расширения участия обучающихся в социально значимых проектах.

Организатор программы — Федеральный центр развития воспитания в системе СПО ВДЦ «Смена». Цель обучения — совершенствовать воспитательную работу в колледжах с учетом специфики разных отраслей профессионального образования.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.