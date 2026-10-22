В Одинцове открыли прием заявок на конкурс «Волшебники Изумрудного города»

Прием заявок на Всероссийский конкурс творчества «Волшебники Изумрудного города» начался в Одинцове. К участию приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья от трех лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тема конкурса «А я не знал, что я расту…» посвящена 120-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто. Участники могут подать заявку на сайте.

Конкурс включает две номинации: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. В первой принимают рисунки формата не больше А3 в любой технике, во второй — поделки из дерева, пластика, стекла, пластилина и других материалов.

Оригиналы работ для выставки принимают до 20 ноября по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта», кабинет 105. Открытие выставки и награждение победителей состоятся 26 ноября. Работы представят в Одинцовском историко-краеведческом музее с 26 ноября по 26 декабря.

Организатор конкурса — МБУК «Одинцовский городской дом культуры «Солнечный»» при поддержке комитета по культуре окружной администрации и союза «Одинцовская торгово-промышленная палата».

За семь лет в конкурсе приняли участие более 3 тыс. человек. В 2026 году проект получил статус Всероссийского. Организаторы ждут участников из Москвы, Московской области и других регионов России.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.