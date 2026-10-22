В Сергиевом Посаде утвердили границы территории старой монастырской гостиницы

Комплекс старой монастырской гостиницы на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде получил утвержденные границы и режим использования территории. Требования закреплены распоряжением от 2 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Работы на территории комплекса должны проходить по специальным проектам, согласованным с Главным управлением культурного наследия Московской области. Это касается выявления и восстановления утраченных построек, сохранения исторической планировки, восстановления благоустройства и озеленения, санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий, прокладки, ремонта и реконструкции инженерных коммуникаций и других работ.

Также введены строгие запреты на отдельные действия. Подробности приведены в распоряжении от 02.10.2026 № 06РВ-836.

Ансамбль формировался в XIX веке. В 1822–1825 годах на месте деревянного здания по распоряжению митрополита Филарета возвели каменное в стиле неоклассицизма и ампира. Автор проекта — Александр Филиппович Элькинский. После пожара 1838 года комплекс частично реконструировали.

Позднее появились аптекарский корпус и винные погреба (1866 год, архитектор Иван Афанасьевич Малышев), гостиничный флигель (1870–1873 годы, архитектор Дмитрий Николаевич Гущин). Эти здания вошли в комплекс старой монастырской гостиницы — объект культурного наследия регионального значения.

После национализации в 1917 году комплекс использовали для разных целей: здесь размещались Высшая электротехническая школа, отделение милиции и камера заключения. К 2000 году здания стали аварийными.

При реставрации 2005–2007 годов восстановили несущие конструкции. На месте утраченных хозяйственных построек возвели новые корпуса, повторяющие исторический объем. В 2008 году комплекс ввели в эксплуатацию. Сейчас он работает как гостиница Троице-Сергиевой лавры.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.