В Пушкинском округе обновили школы по инициативам жителей

Школы в Челюскинском и микрорайоне Кудринка обновили по программе инициативного бюджетирования. Результаты работ 22 октября осмотрел депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Челюскинской школе обновили столовую, актовый зал и входную группу. В образовательном комплексе № 7 в микрорайоне Кудринка капитально отремонтировали спортзал, раздевалки, вход в столовую и технические помещения овощеблока. Михаил Ждан отметил, что пространства стали современными и удобными для учеников, педагогов и сотрудников.

В 2026 году жители и организации Пушкинского округа предложили десять инициатив, получивших поддержку депутатов Московской областной думы. Часть проектов уже реализована, остальные находятся на завершающей стадии. Помимо работ в школах, полностью обновлены входные группы библиотеки № 1 в Ивантеевке и отремонтировано крыльцо ивантеевского образовательного центра № 2.

Проекты инициативного бюджетирования предлагают жители или местные организации. Если инициатива получает поддержку депутата Мособлдумы и проходит конкурсный отбор, ее финансируют из местного и регионального бюджетов. Михаил Ждан назвал результаты программы итогом командной работы.

«Благодаря содействию главы Пушкинского Максима Красноцветова и администрации округа за последние годы нам удалось реализовать множество важных и нужных проектов», — подчеркнул депутат.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.