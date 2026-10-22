В Солнечногорске создали теннисный стол, отмеченный премией в Японии

Компания «Промпарк Кенгуру Про» из индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске выводит на рынок стеклянный теннисный стол «Monza». Разработка получила награду Silver Winner премии Tokyo Design Awards 2026 в категории «Дизайн продукта. Спортивное оборудование».

Стол «Monza» стал флагманом линейки Kenguru Design компании «Промпарк Кенгуру Про», которая выпускает спортивное оборудование и решения для городской инфраструктуры. Жюри Tokyo Design Awards отметило сочетание оригинальной концепции, выразительной формы и функциональности. Премия отмечает проекты, объединяющие инновации, точность исполнения и универсальный язык дизайна.

По словам директора по развитию компании Ксении Поповой, разработчики стремились создать не просто теннисный стол, а арт-объект, который станет частью интерьера без потери основного функционала. За ним можно играть в пинг-понг, а сняв сетку из алькантары — проводить переговоры. Компания поблагодарила жюри за высокую оценку, а покупателей — за выбор ее продукции.

Идея конструкции возникла у собственника компании Максима Попова во время очередного перелета. Инженерные конструкции крыши аэропорта натолкнули его на мысль иначе распределить нагрузку и отказаться от привычных четырех опор. По его наброскам в Солнечногорске изготовили основание с пятью точками опоры.

Конструкция выглядит легкой, но рассчитана на серьезную нагрузку: только стеклянное полотно весит более 100 кг. Геометрию основания проверили расчетами и инженерными программами.

В 2025 году компания построила в парке «Есипово» второй производственный комплекс площадью около 3 тыс. кв. м. Инвестиции составили 250 млн рублей. Расширение позволило кратно увеличить выпуск продукции и вывести на рынок новые разработки.

Продукция предприятия известна более чем в 50 регионах России, странах СНГ, Таиланде и ОАЭ. Теперь разработку отметили и в Японии.

Текст, фото и видео: Ирина Кузова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.