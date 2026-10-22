Прокуратура города Лыткарина провела урок по кибербезопасности для школьников

В гимназии № 4 Лыткарина урок по кибербезопасности провел исполняющий обязанности заместителя прокурора города Сергей Шередекин. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

С учащимися обсудили интернет-мошенничество, а также наиболее распространенные уловки злоумышленников и методы защиты от них. Отдельное внимание уделили цифровой гигиене, в первую очередь в информационном пространстве.

«Я постарался доступным языком донести до подростков, как важно соблюдать простые правила безопасности: зачастую именно пренебрежение базовыми требованиями приводит к тому, что человек становится жертвой мошенников или соучастником противоправного деяния», — отметил Сергей Шередекин.

Помимо этого, представитель прокуратуры познакомил школьников с проблемами и вызовами, которые возникают перед органами правопорядка при противодействии киберугрозам. В конце встречи ребята смогли задать интересующие их вопросы.