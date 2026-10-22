В Электростали провели встречу клуба ветеранов «Дорогами Побед»

Встречу открыла председатель клуба «Дорогами Побед» Валентина Ефимовна Юртаева. С приветственным словом выступила заместитель главы городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина.

Коллективы культурных центров Электростали и детской музыкальной школы представили гостям вокальные, музыкальные и хореографические номера.

На встрече также презентовали книгу «Родинки малой родины». В нее вошли интересные факты и уникальные снимки, ранее не публиковавшиеся в краеведческих книжных изданиях. Авторы работали с архивными материалами и фотографиями, изучали истории памятников и людей.

Книгу создали члены союза журналистов России Наталья Лежнева — главный редактор газеты «Металлург» завода «Электросталь» — и Александр Гуляев, администратор сетевого издания «Электростальский калейдоскоп».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.