В Электростали провели встречу клуба ветеранов «Дорогами Побед»
Фото - © Центр культуры «Досуг» г.о. Электросталь
Встреча городского клуба ветеранов «Дорогами Побед» состоялась 21 октября в центре культуры «Досуг» в Электростали. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Встречу открыла председатель клуба «Дорогами Побед» Валентина Ефимовна Юртаева. С приветственным словом выступила заместитель главы городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина.
Коллективы культурных центров Электростали и детской музыкальной школы представили гостям вокальные, музыкальные и хореографические номера.
На встрече также презентовали книгу «Родинки малой родины». В нее вошли интересные факты и уникальные снимки, ранее не публиковавшиеся в краеведческих книжных изданиях. Авторы работали с архивными материалами и фотографиями, изучали истории памятников и людей.
Книгу создали члены союза журналистов России Наталья Лежнева — главный редактор газеты «Металлург» завода «Электросталь» — и Александр Гуляев, администратор сетевого издания «Электростальский калейдоскоп».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.