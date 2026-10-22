В Беларуси выявили более 7 тыс киберпреступлений в 2026 году

В Беларуси более половины выявленных киберпреступлений связаны с социальной инженерией: злоумышленники выдавали себя за сотрудников учреждений, сообщает «Царьград» .

Начальник отдела Генеральной прокуратуры Татьяна Верпечинскис рассказала, что мошенники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных и налоговых органов, коммунальных служб и медучреждений. Органы внутренних дел ежедневно получают более 300 заявлений о таких звонках, за год — свыше 72 тыс.

«Более 90% граждан сообщают, что они не поддались на мошеннические уловки. Однако эти сообщения очень важны для формирования базы цифровых следов, а также для анализирования поведения мошенников», — подчеркнула Татьяна Верпечинскис.

Межведомственные группы при Генпрокуратуре начали использовать систему обработки инцидентов Национального банка. Она помогает приостанавливать преступные финансовые потоки и анализировать действия мошенников онлайн. В марте обсуждалось подключение резидентов Парка высоких технологий: через криптовалюту выводят более 20% похищенных у граждан денег.

Ежегодно в стране блокируют более 15 тыс. мошеннических интернет-ресурсов и средств связи. Генпрокуратура также намерена продвигать отдельный нормативно-правовой акт о противодействии киберпреступлениям.

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