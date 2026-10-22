Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 21 октября провел Всероссийское совещание с руководителями школ на площадке Областной гимназии им. Е. М. Примакова. Участники обсудили формирование мировоззрения школьников и обновление содержания образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Совещание объединило представителей государственных и частных школ из разных регионов России. В нем участвовали руководители школ с выдающимися образовательными результатами по данным мониторинга Рособрнадзора, в том числе директор Областной гимназии им. Е. М. Примакова.

Участники рассмотрели роль директорского корпуса в формировании государственных инициатив и обновлении содержания образования. Они обсудили воспитательные инструменты и форматы работы, формирование ценностей у подрастающего поколения, а также то, кого школьники выбирают кумирами и примерами для подражания.

«Мы проделали большую работу по формированию единого содержания образования, следующий шаг – система воспитания и мировоззрения, которая уже вернулась в школы», — отметил Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул важность единых образцов поведения для школьников, совместной работы с директорами и обратной связи от них.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) представил участникам документальный фильм о Николае Путилове из обновленного курса «Разговоры о важном».

Директора школ входят в экспертные советы Минпросвещения России и федеральные учебно-методические объединения, участвуют в разработке и апробации обновленных образовательных стандартов и учебников, а также в работе общественного совета при министерстве просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.