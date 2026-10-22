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Белый медведь прогулялся с собаками по улицам Диксона — видео

В поселке Диксон Красноярского края белый медведь вальяжно прогулялся по улицам в сопровождении и под рев уличных собак. Кадры сняли местные жители, сообщает Kras Mash .

На опубликованных кадрах видно, как медведь свободно разгуливает по улице. Дело происходит в темное время суток.

Вокруг дикого животного бегают собак, они лают, но не нападают на него.

Ранее дикий медведь бродил в непосредственной близости от территории нового детского сада «Огонек» в Алтайском районе Республики Хакасия.

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