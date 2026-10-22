Устроили «облаву»: в Хакасии у нового детского сада обнаружили медведя

Дикий медведь бродил в непосредственной близости от территории нового детского сада «Огонек» в Алтайском районе Республики Хакасия. Об этом сообщает глава Алтайского района Республики Хакасия Ирина Войнова на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

Она обратилась к населению с просьбой не поддаваться панике. Войнова заверила, что экстренные службы держат ситуацию на контроле.

В целях безопасности местным жителям рекомендовали полностью исключить уличные прогулки. Также важно не выпускать во двор малышей и держать постоянную связь с детьми, возвращающимися с уроков.

На розыск лесного гостя экстренно выдвинулись спецгруппы. Патрулирование ведут полицейские экипажи совместно со знающими местность охотниками. Администрация предупредила граждан о недопустимости попыток подойти к зверю ради эффектных кадров и призвала при малейшем визуальном контакте с хищником набирать 112 или обращаться напрямую к дежурным районной администрации.

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