Смертельно опасный менингит: что советуют врачи для защиты

Вакцинация считается наиболее эффективным способом защиты от ряда бактериальных инфекций, способных вызвать менингит. Прививки особенно актуальны для студентов, проживающих в общежитиях, новобранцев в казармах, путешественников, отправляющихся в эндемичные регионы. Об этом РИАМО рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Наиболее действенным и научно обоснованным барьером против бактериальных форм поражения мозговых оболочек признана иммунизация. В современной медицине применяют вакцины против трех главных бактериальных угроз: пневмококка, менингококка и гемофильной палочки типа b», — сказала Демьяновская.

Прививки от пневмококковой и гемофильной инфекций включены в плановые календари детской вакцинации многих стран. Вакцинация против менингококка особенно актуальна для студентов, проживающих в общежитиях, новобранцев в казармах, путешественников, отправляющихся в эндемичные регионы, а также пациентов с удаленной селезенкой или дефектами костей черепа.

«При фиксации вспышки менингококковой инфекции в закрытом коллективе всем контактировавшим лицам оперативно назначают короткий курс антибиотикопрофилактики для предотвращения развития заболевания», — рассказала врач.

Помимо прививок, снизить риск заражения помогают регулярное мытье рук, использование индивидуальной посуды и проветривание помещений.

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