«Русский стандарт» раскрыл средний чек за коммуналку в РФ в III квартале

Наибольший средний чек по платежам за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-сервисах банка «Русский стандарт» в третьем квартале года пришелся на июль и составил 3803 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой организации.

Следующую строчку занял август с показателем 3794 рубля. На третьей позиции расположился сентябрь со средним чеком 3782.

Суммарно за период с июля по сентябрь усредненный платеж за коммунальные счета через мобильные и интернет-сервисы зафиксирован на отметке 3794 рубля. Цифра продемонстрировала спад по сравнению со вторым кварталом текущего года, когда средняя сумма в квитанциях достигала 4149.

Аналитики банка связывают такую динамику с разгаром сезона отпусков, традиционно выпадающим на июль-сентябрь. В этот период многие россияне отправляются в поездки и существенно меньше расходуют воду и электроэнергию в квартирах.

Дополнительным фактором выступает отсутствие трат на центральное отопление, которое существенно увеличивает стоимость платежек в холодное время года. В ходе работы специалисты проанализировали финансовые транзакции активных пользователей сервисов банка за три квартала года.

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