Сам не курит, но ходит в курилку: как это место влияет на карьеру сотрудников

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Курилка на работе может становиться местом, где сотрудники не только общаются, но и раньше остальных узнают о новых проектах и карьерных возможностях, сообщила РИАМО HR-директор мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова.

«Курилка действительно может становиться своеобразным социальным клубом. Есть постоянный состав, привычное время встреч, свои шутки и темы. Чтобы присоединиться, не нужно назначать встречу или придумывать рабочий вопрос. Можно даже не курить, достаточно выйти вместе со всеми», — сказала Бормотова.

Она добавила, что такие неформальные разговоры помогают сотрудникам сближаться. Сначала коллеги обсуждают погоду и выходные, а затем им становится проще обращаться друг к другу за помощью или договариваться по рабочим вопросам.

Кроме того, перекур позволяет сделать паузу без необходимости объяснять, почему человек отвлекся от работы. В некоторых коллективах к выходам на сигарету относятся спокойно, тогда как обычный отдых за пределами рабочего места может вызывать вопросы.

По мнению Борматовой, сотрудники, которые не посещают курилку, действительно рискуют оказаться в менее выгодном положении, если важные рабочие вопросы регулярно обсуждаются именно там.

«Особенно чувствительно это там, где в перекурах участвует руководитель. У сотрудников может складываться ощущение, что доступ к нему и карьерным возможностям зависит от принадлежности к определенной компании», — отметила эксперт.

При этом неформальное общение само по себе не представляет проблемы. Однако ситуация меняется, когда участие в таких разговорах начинает влиять на доступ сотрудников к рабочей информации и профессиональным возможностям.

«Для меня как HRD принципиальная граница проходит там, где неформальное общение начинает определять доступ к рабочей информации и возможностям. Идея может возникнуть где угодно, но решения, задачи и изменения должны быть доведены до всех, кого они касаются», — подчеркнула специалист.

Бормотова отметила, что руководителям необходимо регулярно общаться со всей командой, а не только с отдельными сотрудниками во время неформальных встреч.

При этом у работников должны быть и другие возможности для общения и отдыха — например, совместные перерывы на кофе, обед или короткие прогулки.

«Если человеку приходится ходить в курилку, чтобы нормально выполнять свою работу и понимать происходящее, компании пора менять внутреннюю коммуникацию», — заключила HR-директор.

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