Попытка атаки украинских дронов на Москву стала одной из крупнейших в году

Массированная попытка удара беспилотников ВСУ по Москве, которая шла с вечера и на протяжении минувшей ночи, вошла в список самых масштабных в году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои аналитические расчеты по официальным заявлениям мэра российской столицы Сергея Собянина.

По данным градоначальника, в интервале с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября к границам Московского региона направлялись 630 БПЛА. Подавляющую часть летящих целей расчеты ПВО перехватили еще на дальнем периметре. Непосредственно на подступах к границам города ликвидировали 163 беспилотника.

В поселении Вороново на территории Троицкого административного округа Москвы в результате инцидента травмы получили двое граждан. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Предыдущая крупная попытка атаки БПЛА пришлась на период с 19 по 20 сентября. Тогда дежурные расчеты ПВО нейтрализовали свыше 1,6 тыс. беспилотников, из которых 450 уничтожили на подступах к мегаполису.

Еще одна крупная атака была зафиксирована с вечера 15 августа до утра 16 августа. Тогда к городу летели 600 БПЛА.

В начале осени, со 2 по 3 сентября, столицу пытались атаковать 548 БПЛА, из которых 143 ликвидировали на ближних рубежах. Кроме того, попытка удара беспилотников противника фиксировалась в середине текущего месяца. В ночь на 14 октября средства ПВО перехватили 180 летевших аппаратов, а сутками ранее уничтожили 65 БПЛА.

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