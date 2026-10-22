Багреева: столица сэкономила свыше 25 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

За 9 месяцев текущего года Москва сэкономила свыше 25 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые были заключены для нужд городских заказчиков в системе государственных закупок. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За девять месяцев 2026 года эксперты выдали 1674 заключения. Заявленная сумма закупок составила 973 млрд рублей», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что в результате проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) Москва сумела снизить ее и сэкономить более 25 млрд бюджетных рублей.

С начала 2015 года по 30 сентября 2026 года в общей сложности по госзакупкам общей суммой больше 12 трлн рублей выдали около 50 тыс. экспертных заключений.

Как пояснила Мария Багреева, город в результате экспертизы НМЦК (Д) сэкономил свыше 601 млрд рублей.

С 1 июля текущего года в столице экспертизу НМЦК (Д) по всем предметам закупок осуществляет Департамент экономической политики и развития города.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Достоверность определения НМЦК (Д) проверяют для контрактов суммой свыше 30 млн рублей в случае, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.