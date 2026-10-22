Думают, что драка: почему собаки агрессивно реагируют на объятия хозяев

Хозяева собак нередко замечают, что при объятиях в семье питомец вдруг начинает вести себя странно: беспокоиться, пытаться вклиниться или лаять. Надо понять, что собаки в принципе не понимают, что такое объятия, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Для них это вторжение в личное пространство, ограничение движения, что потенциально создает угрозу. Поэтому некоторые домашние животные на попытку их обнять могут реагировать настороженно или даже агрессивно. С объятиями людей то же самое — их пугает то, чего они не в состоянии понять», — сказал Голубев.

Нарушение привычного порядка

Собаки очень чувствительны к сложившимся системам взаимоотношений. Люди не обнимаются целыми днями. Когда же подобное внезапно случается, мозг питомца паникует — происходит что-то странное и непонятное.

В большинстве случаев животные считают, что члены семьи так не выражают любовь, а борются. Поэтому собака реагирует резко — пытается вмешаться и разнять людей. А если кто-то посторонний обнимает хозяина, реакция может быть еще более бурной — питомец решит, что на его человека нападают.

Не исключайте из стаи

Но бывает и обратная ситуация. Особенно это касается случаев, когда, к примеру, люди сидят на диване и решили приобняться. Здесь срабатывает древний инстинкт: стая сплотилась, чтобы согреться, а собаку из нее исключили.

Тогда запускается тревога: питомец пытается втиснуться, уложиться, лает, чтобы напомнить о себе.

Когда мама поглаживает ребенка и уделяет ему внимание, язык тела собаки тоже может сообщать, что она тревожится: питомец поджимает уши, хвост, напрягается, отводит взгляд. Либо аналогично пытается привлечь к себе внимание, коснуться лапой, втиснуться.

Выглядит, будто собака ревнует, но правильнее будет сказать, что она борется за ресурс. В данном случае им выступает человек. «Ресурс» уделяет слишком много внимания другому члену семьи, и питомец тревожится.

Как правильно реагировать

Корректировать подобное состояние может быть непросто, поскольку хозяин будет пытаться изменить уже сложившуюся реакцию на триггер. Главное — не ругать животное, чтобы не усугубить стресс.

Если дело ограничивается лишь тем, что собака просто пытается в моменты объятия аккуратно привлечь к себе внимание, и вас это никак не напрягает, то в принципе можно все оставить как есть. После спокойных объятий дайте внимание собаке, погладьте ее. А за спокойную реакцию всегда хвалите. Можно также попытаться отвлечь до объятий питомца едой или игрушкой», — посоветовал специалист.

Когда собака реагирует на объятия перед уходом на работу одного из членов семьи, следует сделать уход предсказуемым: использовать один и тот же спокойный ритуал прощания, не задерживаясь на эмоциональные сцены.

Возможно, что питомец научился связывать события: люди обнимаются — кто-то сейчас уйдет. В таких случаях помогает разрыв этой связи: например, поцелуй или объятие за 10-15 минут до выхода, а прощание у двери — нейтральное и быстрое.

Если собака проявляет агрессию, с трудом реагирует на любой контакт, нужно проработать проблему вместе с кинологом. Как правило, ситуации будет сопутствовать еще сепарационная тревога или какое-то закрепленное событие в прошлом.

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