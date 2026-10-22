Подозреваемая в убийстве бывшего парня в центре Москвы оказалась вебкам-моделью

Задержанная по подозрению в убийстве 22-летнего молодого человека в центре Москвы девушка, предположительно, работала вебкам-моделью. В личных аккаунтах подозреваемой в социальных сетях обнаружено множество видеоматериалов откровенного характера, а также публикации с приглашениями для девушек на различные вечеринки, сообщает « МК: срочные новости ».

Задержанная и погибший парень приехали в столицу из Ямало-Ненецкого автономного округа. Девушка обосновалась в Москве на постоянной основе, тогда как 22-летний молодой человек приезжал периодически.

Он был штатным сотрудником газовой компании. За убитым также числились долги по микрокредитам и претензии со стороны финансовых организаций.

Ночью во время конфликта в квартире на Нижегородской улице хозяйка жилья нанесла приятелю смертельное ножевое ранение, после чего лично вызвала правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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