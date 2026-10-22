В Москве нетрезвый зумер пришел мириться к бывшей, но она зарезала его ножом

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве 22-летнего молодого человека. Его труп нашли утром 22 октября в квартире на Нижегородской улице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

На теле обнаружили ножевое ранение. Бригада следователей и криминалистов ведомства выехала на адрес для сбора вещественных доказательств и фиксации следов убийства.

По данным «МК: срочные новости», пьяный 22-летний парень пришел в гости к бывшей девушке. Мотив визита до конца не ясен — парень планировал то ли помириться, то ли поссориться. Между партнерами произошел конфликт, который быстро вышел из-под контроля. 21-летняя хозяйка жилья использовала нож, нанеся гостю одиночный смертельный удар.

Предполагаемую виновницу гибели молодого человека взяли под стражу прямо в квартире. Правоохранители доставили задержанную в следственный отдел для официального допроса и процессуальных процедур.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.