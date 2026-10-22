ВС РФ поразили заводы крылатых ракет, порты и корабли ВСУ

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Российские подразделения в ночные часы реализовали масштабный групповой удар с задействованием высокоточных комплексов сухопутного базирования и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Основной целью огневого воздействия выступили заводы оборонно-промышленного сектора Украины. Они специализировались на сборке и складировании крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов дальнего и среднего радиуса действия.

Наряду с цехами ВПК под прицельное попадание попали стратегические объекты транспортного сообщения в Киеве. Еще атаковали портовую инфраструктуру на побережье Одесской области.

Помимо этого, удар был нанесен по морским кораблям. Их привлекли к снабжению и обеспечению нужд ВСУ.

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