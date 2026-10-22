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В аэропортах Московского региона задержали более 220 рейсов после ночной атаки

Свыше 220 пассажирских рейсов оказались отменены или задержаны в воздушных гаванях Московского региона. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Во Внукове графики движения нарушены у 112 рейсов. 58 бортов задержаны на вылет, а еще 54 — на прилет.

В Шереметьеве перебои коснулись 108 рейсов. 38 задержаны или отменены на вылет и 70 — на прилет.

Параллельно технические неполадки возникли в работе цифровой инфраструктуры аэропорта Домодедово. На официальном интернет-ресурсе произошел частичный сбой, в результате которого перестали открываться стартовая страница и электронное расписание полетов. Раздел приобретения билетов сохранил работоспособность.

Ранее сообщалось, что попытка налета беспилотников ВСУ на Москву, продолжавшаяся с вечера 21 октября до раннего утра 22 октября, признана одной из самых крупных за текущий год. К мегаполису летели 630 БПЛА.

Подавляющую часть беспилотников противника дежурные расчеты ПВО сбили на дальних рубежах. 163 беспилотника уничтожили на подлете к мегаполису. В поселении Вороново на территории Троицкого округа Москвы из-за падения обломков пострадали два человека, им предоставили медицинскую помощь.

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