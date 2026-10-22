Более 150 компаний РФ и Беларуси объединились на «Кооперации питомников» в Химках

Глава городского округа Химки Инна Федотова приняла участие в ежегодной международной специализированной выставке-конференции «Кооперация питомников», которая проходит на территории ООО «Питомник Вашутино». В рамках своего визита глава округа осмотрела экспозицию и ознакомилась с достижениями садового центра «Питомник Вашутино» и других лидеров отрасли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округ.

В мероприятии участвуют более 150 компаний из России и Беларуси — среди них торговые сети, садовые центры, застройщики и ландшафтные дизайнеры. Участники демонстрируют новинки, обмениваются опытом в области селекции и ландшафтного дизайна, а также выстраивают новые партнерские связи.

Выставка важна для «зеленой» отрасли: ее цель — расширить сотрудничество между игроками рынка, надежнее обеспечивать нужды отрасли и совместно искать решения для развития растениеводства.

Инна Федотова особо отметила вклад принимающей стороны — химкинского предприятия — в развитие городской среды.

«Особенно горжусь тем, что принимающая сторона — наше химкинское предприятие. Сотрудничество с питомником „Вашутино“ — пример того, как бизнес помогает развивать город. Это не формальные отчеты, а реальный вклад: новые кустарники и цветы, а также рабочие места», — сказала Федотова.

В ходе осмотра выставки глава округа обратила внимание на уникальные разработки местных специалистов:

«Сегодня увидела нашу уникальную гортензию „Мечта Лесково“, которую вывели здесь, в Подмосковье. Пусть таких красивых идей, рожденных на нашей земле, будет все больше!»

Мероприятие подтверждает, что Химки — одна из ключевых площадок для профессионального диалога в сфере озеленения и растениеводства, объединяя бизнес, экспертов и представителей власти для совместной работы и развития отрасли.