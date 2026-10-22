В Подмосковье подали почти 1 тыс заявок на лицензии на добычу подземных вод

Заявители с начала 2026 года направили через региональный портал порядка тысячи заявок на получение права и оформление лицензий на пользование участками недр с подземными водами. Теперь искусственный интеллект проверяет доверенности, приложенные к заявлениям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление права и оформление лицензий на участки недр (подземная вода)» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В услугу внедрили сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он распознает и анализирует загружаемые доверенности. Если заявитель прикрепил неверный файл, система показывает подсказку и позволяет сразу заменить документ.

Лицензия необходима для добычи подземных вод из существующих скважин и бурения новых. Она удостоверяет право пользования участком недр в определенных границах и выдается индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Стоимость оформления составляет 7,5 тыс. рублей.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.