Детский телефон доверия в Подмосковье принял более 52 тыс звонков

Детский телефон доверия в Московской области с начала 2026 года принял более 52 тыс. звонков — на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Количество обращений от детей и подростков на детский телефон доверия в Подмосковье выросло с 22 тыс. в 2025 году до 33 тыс. в 2026 году. Служба оказывает детям, подросткам и родителям бесплатную и анонимную психологическую помощь.

«Психологи работают круглосуточно и остаются на связи с абонентом, сколько это необходимо, помогают успокоиться и правильно действовать в сложной ситуации», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Телефон доверия помогает выявлять кризисные ситуации на раннем этапе. Психологи помогают ребенку или родителю разобраться в происходящем, снизить эмоциональное напряжение и при необходимости подсказывают, куда обратиться за дальнейшей поддержкой.

«За каждой цифрой стоит ребенок или семья, которым важно, что их услышали и не оставили один на один с трудностью», — отметила начальник отдела «Телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.

Служба работает круглосуточно, без выходных и праздников. Бесплатно позвонить со стационарного или мобильного телефона можно по номеру +7 (800) 200-01-22. С мобильного также доступен короткий номер 124. Все обращения анонимны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.