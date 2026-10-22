Андрей Воробьев заявил об улучшении теплоснабжения в Жуковском

В Жуковском перед началом осенне-зимнего сезона заменили проблемные участки теплосетей на улице Семашко и реконструировали котельную на улице Энергетической с заменой котла. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360» .

Жительница Жуковского Виктория Кострюкова поделилась беспокойством насчет предстоящего зимнего сезона. Она отметила, что сейчас с отоплением все хорошо, но поинтересовалась, был ли учтен ли опыт прошлых лет, когда резкое похолодание привело к серьезным авариям.

«Очень надеемся, что вы почувствуете перемены лишь в той части, что у вас стабильно будет теплоснабжение. И я очень надеюсь, что все недостатки максимально устранены», — сказал Воробьев в разговоре с жительницей.

Губернатор подчеркнул, что масштабная программа модернизации ЖКХ затронула все округа Подмосковья.

«Нет округа, где бы программа не реализовывалась. Поэтому Жуковский — это приоритет. И я очень надеюсь, что все недостатки максимально устранены. Но мы не останавливаемся, будем дальше прислушиваться к мнению жителей и максимально сокращать аварии», — подчеркнул губернатор.

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