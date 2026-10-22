Андрей Воробьев заявил об улучшении теплоснабжения в Жуковском
Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Жуковском перед началом осенне-зимнего сезона заменили проблемные участки теплосетей на улице Семашко и реконструировали котельную на улице Энергетической с заменой котла. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».
Жительница Жуковского Виктория Кострюкова поделилась беспокойством насчет предстоящего зимнего сезона. Она отметила, что сейчас с отоплением все хорошо, но поинтересовалась, был ли учтен ли опыт прошлых лет, когда резкое похолодание привело к серьезным авариям.
«Очень надеемся, что вы почувствуете перемены лишь в той части, что у вас стабильно будет теплоснабжение. И я очень надеюсь, что все недостатки максимально устранены», — сказал Воробьев в разговоре с жительницей.
Губернатор подчеркнул, что масштабная программа модернизации ЖКХ затронула все округа Подмосковья.
«Нет округа, где бы программа не реализовывалась. Поэтому Жуковский — это приоритет. И я очень надеюсь, что все недостатки максимально устранены. Но мы не останавливаемся, будем дальше прислушиваться к мнению жителей и максимально сокращать аварии», — подчеркнул губернатор.
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Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области