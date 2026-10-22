В Солнечногорске строят фабрику всепогодной уличной мебели

Группа компаний «Лем-стиль» строит в Солнечногорске фабрику уличной мебели, рассчитанной на эксплуатацию в любую погоду. Производство планируют запустить в середине 2027 года и обеспечить работой около 150–200 человек.

Фабрику возводят в Бутырском тупике, владение 4. По словам представителя компании Анастасии, строительство началось в начале 2026 года. Площадь двухэтажного здания составит около 5 тыс. кв. м.

Мебель будет рассчитана на использование на открытом воздухе при перепадах температур, осадках и других внешних воздействиях. Такую продукцию применяют для благоустройства парков, набережных, дворов, террас кафе и общественных пространств.

Отдельным направлением станет выпуск гнутого декоративного бумажно-слоистого пластика. По словам представителя компании, аналогов этому продукту на рынке пока нет. Разработкой занимаются технологи предприятия совместно с конструкторским отделом, выпуск намечен на 2027 год.

«На текущий момент наши технологи совместно с конструкторским отделом активно развивают это направление и мы надеемся, что в 2027 году сможем порадовать наших клиентов новым продуктом», — отметила Анастасия.

Расширение производства позволит «Лем-стилю» увеличить выпуск всепогодной мебели и укрепить позиции на рынке. Для Солнечногорска проект означает дополнительные рабочие места и новые налоговые поступления в бюджет.

Текст, фото и видео: Ирина Кузова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.