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В Подмосковье поддерживают производителей роботов — губернатор

Экономика

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для технологического бизнеса, который производит автоматизированные станки и роботов, в регионе действует отдельная льготная программа поддержки.

«По сути, за один рубль ты можешь арендовать помещение. Если хочешь построить (производство – ред.) , то мы вернем часть средств, которые предприниматель потратил на строительство завода. Поэтому мы стараемся быть внимательными к инвестиционному климату, часто встречаться, разговаривать (с представителями бизнеса – ред.)», — заявил Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Глава региона отметил, что предпринимателям никогда не бывает легко — то ключевая ставка высокая, то логистика дорогая, но бизнес — это «отдельное состояние». Воробьев надеется, что подмосковные предприниматели и дальше будут реализовывать свои самые серьезные замыслы.

«По крайней мере мы видим, что многие предприятия работают стабильно и имеют амбиции для расширения. Поэтому будем помогать, рядом с бизнесом быть и в сложное время, и в очень сложное время. Ну, и предоставлять все необходимое в части его ведения», — заключил Воробьев.

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