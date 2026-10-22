В Москве в субботу потеплеет до +13 °C

В субботу в Москве ожидается переменная облачность и +11…+13 °C. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает RT .

Вечером в четверг и в ночь на пятницу (22—23 октября) в столичном регионе возможны осадки. По словам Александра Ильина, они не повлияют на температуру воздуха.

«Уже сегодня вечером на юге Московской области возможны осадки, а также утром и в первой половине дня пятницы. При этом дожди не будут ливневыми. Чаще это будут моросящие осадки», — рассказал синоптик.

Днем в пятницу в Москве будет около +10…+12 °C. Ночами с пятницы по воскресенье температура составит +4…+6 °C, уточнил Ильин.

Ветер сохранит юго-восточное направление и скорость 4—9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 760 мм ртутного столба.

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