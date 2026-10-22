5 лет находят трупы: в Кузбассе бизнесмен сжигает собак вместо чипирования

Зоозащитник Роман, ведущий блог под ником zazhivyot, обратился к общественности и правоохранительным органам с заявлением о массовом и жестоком истреблении собак в городе Белово Кемеровской области. По словам активиста, на протяжении последних пяти лет на местной свалке систематически находят обезображенные и сожженные останки животных.

Автор видео утверждает, что под видом гуманного регулирования численности бездомных собак, предполагающего их отлов, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и возврат в среду обитания, местный предприниматель Алексей У., предположительно, организовал прибыльный бизнес на муниципальных контрактах. В ролике продемонстрированы скриншоты официальных документов и данных с портала госзакупок на суммы в 600 тыс., 343 тыс. и почти 3 млн рублей, выделенные на соответствующие услуги.

Роман подчеркнул, что вместо надлежащего содержания и медицинских процедур животных массово умерщвляют. Затем их сжигают в самодельных печах-крематориях ради экономии средств.

Кроме того, активист сообщил о случаях похищения собак с территории частных питомников. По его информации, когда одна из девушек-волонтеров разыскала своих подопечных в пункте отлова и попыталась их вызволить, ее саму заперли в вольере на двое суток.

После того как прибывшие из Новосибирска волонтеры и журналисты подали заявление в полицию, один из сотрудников якобы передал документ предпринимателю, после чего тот лично позвонил зоозащитнице с угрозами сжечь ее жилье. Позже к загородному дому волонтера ночью подъехали неизвестные, однако скрылись, заметив находившегося на участке мужчину. Роман призвал МВД России провести тщательную проверку происходящего в регионе.

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