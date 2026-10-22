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В Ростове-на-Дону 22 и 23 октября похолодает до +17 днем

К концу рабочей недели дневная температура в Ростове-на-Дону составит лишь +17 градусов. Из-за ветра на улице будет казаться холоднее, сообщает rostovgazeta.ru .

В четверг, 22 октября, утром ожидается +12 градусов, по ощущениям — +8. Восточный ветер достигнет пяти метров в секунду. Небо затянут облака, но синоптики не прогнозируют осадков.

Днем воздух прогреется до +17, ветер сохранит силу и направление. Вечером температура снизится до +15, а скорость ветра — до четырех метров в секунду. Ночью термометры покажут +12, но ощущаться температура будет как +7.

В пятницу, 23 октября, утром также ожидается +12, по ощущениям — +7. Ветер сменится на северо-восточный с порывами до четырех метров в секунду. Облака начнут рассеиваться, днем выглянет солнце, воздух прогреется до +17.

К вечеру температура опустится до +14, небо прояснится, ветер станет восточным. Ночью ожидается +12 градусов. Ясная погода и направление ветра сохранятся.

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