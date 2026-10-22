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Apple заблокировала все iPhone Duo до старта продаж

Корпорация Apple приступила к блокировке смартфонов iPhone Duo, активированных до старта продаж, сообщается в Telegram-канале блогера Сергея Романцева.

Активированные устройства продолжают работать. Но, если сделать сброс настроек, активировать вновь смартфоны не получится.

По итогу покупатели iPhone Duo могут получить кирпич вместо гаджета.

Накануне стало известно, что первый iPhone Duo в России продали за 1,6 млн рублей. Покупатель получил его еще до официального глобального старта продаж.

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