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Переплатил в 10 раз: первый iPhone Duo купили за 1,6 млн в Москве

Первый iPhone Duo в России продали за 1,6 млн рублей. Покупатель получил его еще до официального глобального старта продаж, сообщает Telegram-канал Baza .

Посредникам удалось раздобыть устройство с объемом встроенной памяти 512 гигабайт раньше официального выхода на мировой рынок. Затем iPhone доставили заказчику в Москву рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Покупатель предпочел сохранить полную анонимность. Он вел все переговоры исключительно через помощника.

За эксклюзивность и оперативную доставку тайный клиент отдал 20 тыс. долларов, тогда как рекомендованная стоимость новинки начинается от 2199. Таким образом, ради обладания смартфоном в числе первых переплатить пришлось практически в 10 раз.

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