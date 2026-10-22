«Перебор и глумление над ВОВ»: Мизулина отреагировала на лонгслив Крида

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на лонгслив певца Егора Крида, в котором он снимался в своем новом клипе «Милый ублюдок». Она заявила, что артист и создатели одежды глумятся над памятью погибших в ВОВ.

На лонгсливе изображен постер из фильма «Иди и смотри», посвященного ужасам Великой Отечественной войны. Принт использовал московский магазин в коллаборации с американским брендом. Главному герою нарисовали татуировки и пирсинг.

«Это перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной Войны. Всем, кто смотрел сам фильм, это очевидно. Статью за реабилитацию нацизма никто не отменял», — написала Мизулина в Telegram-канале.

По ее мнению, истоки таких креативов глубоки — это работа по обнулению исторической памяти. Западные лидеры пытаются стереть и сознания, как их деды сжигали людей в газовых камерах. А фанаты всего иностранного выстраиваются в ряд для пропаганды подобных помыслов.

«Сегодня лонгсливы, попытки провести концерты фаната Гитлера в городе, пережившем блокаду, а уже завтра будут продавать шоколадки с лицами замученных детей из Хатыни, Дахау, Собибора», — отметила Мизулина.

Жалобы на новый клип Крида поступил главе Лиги безопасного интернета от подписчиков. Егор Крид пока не отреагировал на ее слова.

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