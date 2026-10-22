Журналист Узун оценил шансы Батракова перейти в «Барселону»

Узун считает, что Батраков способен изменить репутацию «Галатасарая» в работе с молодыми талантами. По словам журналиста, клуб приобретал звездных футболистов, но испытывал сложности с подготовкой игроков к выступлениям в европейском футболе. Одним из немногих исключений стал Саша Боэ, которого несколько лет назад продали в «Баварию».

По мнению Узуна, «Галатасарай» будет развивать Батракова, чтобы затем продать его в один из европейских клубов за солидную сумму. Журналист ожидает, что россиянин продолжит успешно выступать в Лиге чемпионов.

Накануне Батраков забил во втором матче турнира подряд: после гола в ворота «Барселоны» он отличился в игре с «Лиллем» (4:2). Всего за «Галатасарай» полузащитник провел девять матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.

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