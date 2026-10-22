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В Наро-Фоминске обсудили проект очистных сооружений на Профсоюзной улице

Общественные слушания по проекту очистных сооружений на Профсоюзной улице прошли 21 октября в Наро-Фоминске. Участники обсудили мощность объекта, расчеты загрязняющих веществ и утилизацию ила, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На общественных слушаниях рассмотрели проектную документацию «Очистные сооружения г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная (включая проектно-изыскательские работы)», подготовленную для государственной экологической экспертизы. В ее состав входят предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Представители ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» рассказали об основных характеристиках проектируемых сооружений и ответили на вопросы участников. Значительное внимание уделили мощности объекта с учетом перспектив развития округа и увеличения числа потребителей.

Участники также подняли вопрос об отсутствии в документации расчетов по нефтепродуктам и железу, которые могут поступать на очистные сооружения.

Особую обеспокоенность вызвала утилизация иловых отложений, образующихся при работе объекта. Этот вопрос передали на дополнительное рассмотрение администрации Наро-Фоминского городского округа и представителям МУП «Водоканал Наро-Фоминского г.о.».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.