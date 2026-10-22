Тхэквондисты из Лобни завоевали пять медалей на «Кубке Смоленской крепости»

Воспитанники клуба «Центр-Восток» из Лобни выиграли два золота, серебро и две бронзы на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в Смоленске. Турнир проходил с 16 по 19 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости» прошли в Смоленске с 16 по 19 октября. Турнир собрал более 1000 спортсменов из 27 регионов страны. Лобню представляли воспитанники клуба «Центр-Восток».

Максим Магай и Софья Филиппова завоевали золотые медали, Дмитрий Магай — серебряную. Даниил Телегин и Артем Марчук стали бронзовыми призерами. Софья Филиппова и Максим Магай также выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Спортсмены готовились к турниру под руководством тренера Евгения Лима.

«Конкуренция была серьезной, но ребята справились. Молодцы», — отметил тренер.

Ранее воспитанники «Центр-Восток» завоевали 12 медалей на межрегиональных соревнованиях «Запад-Восток» в Котельниках.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.