Утверждает, что угрожал: студентка в Москве призналась в убийстве бывшего парня

21-летняя девушка призналась, что нанесла смертельный удар ножом бывшему возлюбленному в апартаментах на Таганке. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, сообщает kp.ru .

В ночь на 22 октября студентка позвонила по номеру 112 и заявила о ножевом ранении у парня. Медики обнаружили тело 22-летнего Виктора. Рядом находилась Яна, которая снимала это жилье. Имена участников истории изменены.

«По имеющимся данным, потерпевший, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей знакомой. Между ними возник конфликт, в ходе которого девушка взяла кухонный нож и нанесла одно ножевое ранение своему оппоненту в область грудной клетки, после чего тот упал на пол», — рассказали в пресс-службе московской полиции.

По данным источника KP.RU в правоохранительных органах, пара встречалась более года. После ссоры девушка решила расстаться, а молодой человек пытался помириться. Камера сняла, как он около получаса стучал и звонил в дверь, прежде чем Яна открыла. По ее словам, сначала он просил прощения, затем начал угрожать.

Криминалисты изъяли нож. Следователи доставили задержанную на допрос. Яна числилась студенткой университета «Синергия», а в 2023 году участвовала в реалити-шоу, где представлялась домохозяйкой и женой футболиста.

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