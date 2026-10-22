Евросоюз добивается участия в переговорах по Украине

ЕС хочет полноценно участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта и представлять свою позицию за столом обсуждений, сообщает «Царьград» .

Financial Times со ссылкой на представителя Еврокомиссии пишет, что в Брюсселе уже обсуждают кандидатуру представителя всего блока на переговорах.

«Важно, что мы сидим за столом и можем представить свою позицию. Если вдруг все пойдет наперекосяк, хочется, чтобы они были там», — заявил представитель Еврокомиссии.

Европейские переговорщики участвовали во встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. К ней присоединились несколько советников по национальной безопасности из стран ЕС и глава кабинета Урсулы фон дер Ляйен.

По данным Financial Times, европейская сторона выступает за поэтапный подход: сначала технические консультации, затем переговоры глав государств. На переговорах в Осло Европу также представляли лидеры Норвегии и Финляндии.

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