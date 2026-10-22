Дипломат Рыбаков допустил новые визиты американских делегаций в Минск
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков сообщил о возможности новых визитов делегаций США в Минск. Конкретные сроки пока не определены, передает «Царьград».
Рыбаков ответил на вопросы журналистов после доклада главе государства. По словам дипломата, стороны обсуждают новые визиты, однако раскрыть даты и детали он пока не может.
«Обязательно ждать. Но об этом пока рано говорить», — сказал Валентин Рыбаков.
Постпред пояснил, что приближающиеся выборы в Конгресс США влияют на внутриполитическую обстановку и переговорную повестку с Беларусью, в том числе на согласование дат визитов.
При этом Рыбаков не ожидает существенного влияния итогов голосования на взаимодействие двух стран. Он отметил, что даже при неудачном для республиканцев результате, особенно в нижней палате Конгресса, президент США по Конституции сохраняет полномочия определять и реализовывать внешнюю политику. Прямых угроз для двустороннего диалога дипломат не видит.
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