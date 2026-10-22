Долгопрудный примет юбилейный театральный фестиваль «Долгопрудненская осень»

XX Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» откроется 23 октября в театре «Город». Профессиональные театральные коллективы Подмосковья соберутся в Долгопрудном в двадцатый раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа фестиваля включает очную часть и блок «Профессиональное общение». Запланированы 14 спектаклей, пять творческих лабораторий, тематические концерты, 16 мероприятий профессионального общения и мастер-классы. Гостями станут московский творческий дуэт «Совпадение» Всероссийского общества слепых и представители Московского губернского колледжа искусств из Химок.

Лаборатория «Современная драматургия» пройдет на основе пьесы Вадима Федорова. В лаборатории «Великие люди Великой России» покажут короткометражные фильмы о героях разных эпох. Блок «Профессиональное общение» объединит творческие встречи для опытных деятелей искусства и начинающих.

В жюри вошли профессионалы, специалисты разных сфер, лидеры общественного мнения и активные деятели театрального искусства. Зрители также смогут проголосовать за понравившийся конкурсный номер.

Часть мероприятий адаптирована для слабовидящих и незрячих посетителей и приурочена к месячнику «Белой трости». В программе — тифлопремьера «Сказка о царе Салтане», мастер-класс по работе с приложением «Особый взгляд» и спектакль дуэта «Совпадение» Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Также состоятся тематический круглый стол и театральный урок «Разговоры о важном».

Итоги конкурсной программы подведут 30 октября на церемонии закрытия фестиваля.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.