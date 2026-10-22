200 туристов не выпустили за границу из-за отретушированных фото в паспортах

Более 200 российских туристов за прошедшие полгода не смогли выехать за пределы страны из-за использования селфи и отретушированных фотоснимков в заграничных паспортах. Они получили отказ на линии пограничного контроля по причине явных расхождений между снимком в документе и реальным обликом путешественника, сообщает Mash .

Главным фактором стало зеркальное отображение при съемке на фронтальную камеру. Шрамы, пробор или родинки, расположенные на теле справа, на селфи оказываются слева, чего пограничникам вполне достаточно для решения не выпускать гражданина.

Помимо этого, ряд заявителей дополнительно улучшали фотографии через специальные приложения и нейросети, искусственно корректируя форму носа, увеличивая губы и удаляя индивидуальные приметы. Они необходимы сотрудникам для точной идентификации.

Такая практика получила распространение при оформлении загранпаспортов старого образца со сроком действия пять лет, когда граждане имеют возможность отправить готовый файл удаленно без обязательного посещения МФЦ. На пропускных пунктах любые очевидные несоответствия влекут проверку, а если подтвердить личность не удается, загранпаспорт подлежит изъятию как недействительный.

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