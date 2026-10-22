В Подольске для семей участников СВО и клуба «Активное долголетие» прошел концерт

Для зрителей выступили солисты народного коллектива — оперной студии «Дольче Воче». В программе прозвучали популярные оперные арии и дуэты, романсы и любимые песни. Между музыкальными номерами гости узнавали интересные факты о произведениях и их истории.

Руководит студией Маргарита Блокитнова — лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при конкурса «Алябьевский соловей». Концертмейстер — Татьяна Солодячок.Такие встречи дают возможность людям разных поколений провести время вместе, услышать живое исполнение и разделить впечатления от концерта.

«Музыка обладает особой силой: она помогает отвлечься от повседневных забот, обрести душевное равновесие и получить положительные эмоции. Высокое искусство становится не только источником эстетического удовольствия, но и важной моральной поддержкой. Такие концерты — это не только знакомство с классическим искусством, но и возможность получить положительные эмоции, почувствовать внимание и заботу», — утверждают организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.